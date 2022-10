El escritor ayacuchano Marco Cárdenas llegó a Huancavelica para presentar su libro “El quinto evangelio” y opinó sobre la situación de los escritores de provincia.

¿Qué sinsabores encontró por El quinto evangelio”?

Como consecuencia de este libro fui catalogado por la iglesia como un “hombre peligroso para sus intereses”, sé que lo enviaron a Roma para ser analizado y está en los catálogos que no pueden leerse. Estamos en el Perú y me cerraron varios centros culturales cuando ya había sido programado y publicado en varios periódicos, pero, por llamado del entonces, Mons. Vargas Alzamora se me cerró la presentación en la Universidad Ricardo Palma. Oswaldo Reynoso dijo que este libro era uno de los más polémicos.

¿Cree que los autores de provincia tienen más dificultades para abrirse camino?

Es más difícil que antes, tenemos el problema que los periódicos, canales de televisión, emisoras radiales, no le dan importancia al libro, si bien es cierto está creciendo el tema editorial, hay más escritores, tampoco somos más reconocidos. Si los escritores no tienen un espacio cultural estamos huérfanos en ese tema y por ende el libro estará a precio bajo y será poco apreciado. Los escritores en Perú no podemos vivir del libro, debemos trabajar en otra cosa y el libro desarrollarlo lentamente, que toma entre cinco y ocho años escribir una sola novela.

¿Por qué se busca más escritores de la capital que de provincia?

Esa es una verdad, pero, eso ya nos corresponde a los provincianos, este es un tema de estrategia, como escritores sobrevaloramos a los limeños, pero, ellos no nos dan bola, debemos replantear nuestro desarrollo, si los limeños nos invitan a nosotros, no tenemos porqué invitarlos a ellos, o empezamos a desarrollar una literatura más fuerte, mejor trabajada, más vanguardista, pero, a partir de las regiones. Escritores huancavelicanos hay muchos y de gran nivel. La provincia tiene más experiencia, a un escritor le da más legado histórico, más creatividad.