La coartada del secuestro se cae, un trabajador de 40 años es sospechoso de dar muerte a su pareja, madre de dos hijos, para luego asegurar que fue raptada. Todo comenzó, a las 02:12 de la madrugada de ayer sábado, llegaron al Puesto de Auxilio Rápido (PAR) de Ascensión en Huancavelica, el conductor de una mototaxi y Miguel Paco Sánchez (40).

Éste último, dijo que fue víctima de secuestro, pidiendo auxilio inmediato, indicando que su pareja Vilma Pérez Matamoros (27), aún era retenida en una vivienda del sector de Quintanilla Pampa.

Ante la denuncia, personal de Serenazgo y policías llegaron al Jr. 5 Estrellas; en el segundo piso del inmueble, hallaron boca abajo a Vilma, envuelta en una sábana.

Justicia

Personal del SAMU confirmó que la víctima ya no tenbía signos vitales.

Según información preliminar, la tragedia habría ocurrido luego de que la pareja sostuviera un altercado por celos que habría terminado en muerte.

El caso ha causado consternación en Huancavelica, porque la víctima deja dos hijos huérfanos de 11 y 3 años.

Policías de la Divincri detuvieron como sospechoso del presunto feminicidio a Miguel Paco, quien se muestra nervioso. Los familiares de Vilma Pérez exigen justicia, presumen que la joven fue golpeada y estrangulada. “Queremos justicia, ¿por qué la mataron?. El detenido tiene manchas de sangre en su ropa.