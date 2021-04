Durante su homilía por el 182 aniversario de Restitución Política, el obispo de Huancavelica, Monseñor Isidro Barrio, hizo una invocación a los dos candidatos presidenciales.

“Al quitar a Dios, quitan sus mandamientos, se desprecia la vida, la vida ajena desde el seno de la madre, No tengo qué decir por quién debemos de votar, pero, los obispos juntos hemos dicho que no se puede votar a personas que quitan a Dios de nuestras vidas y nos digan que tenemos que matar a nuestros hijos sabiendo que es un derecho humano ”, dijo el prelado huancavelicano.

Asimismo, recordó que la justicia no es lo mismo que la igualdad.

“Hay partidos que creen que la justicia es lo mismo que la igualdad y eso no es así. La justicia verdadera no es repartir la pobreza y ser todos iguales, así no es. La igualdad es la cosa más opuesta a la justicia, hay partidos que piensan que es así y no es así. La justicia tiene ideas que no se pueden quitar como el mérito… respetar lo que es de cada quien, y lo que consiguió justa y limpiamente, además de dar a cada uno lo suyo y lo que necesita”, acotó.

Dijo que las autoridades locales deben de producir riqueza y luego repartirla adecuadamente.

“Estamos acostumbrados a tener autoridades que prescinden de Dios y esto no puede ser, cuando el hombre saca a Dios de su vida vive al estilo del mundo, para él, sus intereses y los suyos y esto no puede ser así. ¿Qué ocurre cuando se le saca a Dios del Mundo?, inevitablemente un mal social que afecta a un montón de familias y de personas que los acerca a la miseria”, dijo el prelado huancavelicano.