Pese a las dificultadas generadas por la pandemia del COVID-19, las manos de don Luciano Cárdenas Quispe (55) siguen activas y manteniendo la magia que transforma simples piedras en verdaderas obras de arte.

Escultor huancavelicano convierte piedras en obras de arte.

MANOS “MÁGICAS” DE DON LUCIANO CÁRDENAS

Don Luciano es natural del centro poblado de Ccaccasiri, del distrito de Acoria, de la provincia de Huancavelica.

El escultor narra que talla piedras desde niño y que este oficio se convirtió en una gran oportunidad de negocio desde hace seis años.

“ Me dicen que mi trabajo refleja la identidad de Huancavelica. Me siento orgulloso con lo que realizo, y me siento reconfortado cuando las personas toman interés en mi arte ”, expresa Luciano.

La piedra en la que trabaja el artesano huancavelicano es conocida como “alaymosca” o viuda negra, resistente a los golpes a los que se exponen los morteros. Tras la extracción del río donde abunda el material, y luego de una selección rigurosa que descarta fisuras y desmoronamientos, Luciano inicia el proceso de conversión, para el cual hace uso de un cincel, una amoladora y lija.

Desde morteros circulares que son los más comunes, las manos del escultor crean bellos diseños que retratan la fauna de la zona como la trucha, gallina, chancho y cuy. Pero a pedido de algunas personas también elaboró fuentes de piedra, plato de tres bordes, ajiceros, piezas decorativas, entre otros.

La Dirección Regional de Producción (DIREPRO) Huancavelica no fue ajena a la labor de Luciano. “Perú Imparable permite al productor incrementar sus ventas. Por eso articulamos sus productos, y podrá contar con pedidos para que reactive su economía”, dijo Néstor Gutiérrez, titular de la DIREPRO.

La DIREPRO a través de la plataforma “Perú Imparable”, la dirección apoya al artesano con la promoción de su trabajo.