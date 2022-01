Familias indignadas en busca de justicia. Es la realidad que se vio tras el resultado de la audiencia de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía ante el Juzgado de Familia, el cual deja al adolescente infractor, que es investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de seis menores, con una medida de internamiento en el domicilio del investigado.

Defensor del Pueblo de Huancavelica, Roly Bazán.

Ante tal resultado, la Fiscalía apeló y los padres fueron a la Defensoría del Pueblo para buscar algún respaldo que permita la variación de la medida impuesta al infractor, ya que los padres de las agraviadas piden que el adolescente sea internado en un reformatorio de menores.

PADRES SE EXPRESAN INDIGNADOS POR DECISIÓN DE JUEZA

Eran más de las 17:00 horas, del 14 de enero del 2022, cuando los padres de las agraviadas, quienes por razones de seguridad de sus hijas prefieren mantener sus nombres en reserva, accedieron a tener una entrevista con el diario a fin de expresar su indignación.

Esto se debe a que, horas antes, la magistrada del Juzgado de Familia de Huancavelica que lleva el caso del delito contra la libertad sexual en agravio de dos menores, decidió dar una medida menos gravosa que la de internamiento en un centro de rehabilitación de menores para el infractor que está siendo investigado.

“Como padre me siento indignado, incluso el infractor, en la primera evaluación psicológica, aceptó el haber cometido los hechos. Asimismo, en la audiencia la Fiscalía planteó que la sentencia sería de más de 4 años y que esté en su casa no garantiza que no vaya a salir. Lo que pedimos es justicia”, dijo el padre de la menor agraviada del hecho infraganti.

“Como Defensoría, se velará por el debido proceso en defensa de los derechos”, dijo Roly Bazán, defensor del Pueblo de Huancavelica.

Los demás padres exhortaron a la Fiscalía que realice con celeridad las investigaciones y diligencias.