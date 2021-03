El paro de transportistas ya está mostrando los primeros daños colaterales para la población de Huancavelica debido a que la carne de pollo no llegó a la ciudad y esto preocupa a los compradores porque desconocen si hoy habrá este producto o si el precio de la carne aumentará.

Paro de transportistas bloquea vías en Huancavelica, una de ellas, en el distrito de Acostambo, provincia de Tayacaja

Y la preocupación no es para menos ya que la entrada a la región de Huancavelica por la vía principal del distrito de Acostambo (provincia de Tayacaja) hasta ayer estaba bloqueada por los transportistas.

CARNE DE POLLO NO LLEGA A HUANCAVELICA

Recorriendo el jirón Victoria Garma, de la ciudad de Huancavelica, compradores y varios comerciantes afirmaron que la carne de pollo no llegó el día de ayer.

“Los vendedores nos dicen que el distribuidor no llegó por lo que el stock se vio reducido a diferencia de otros días” , expresó Mario Torres, comprador.

“Hoy (ayer) no llegó el producto, es muy probable que sea a causa del paro de transportistas. No sabemos si la carne de pollo va a llegar mañana (hoy), sin embargo, aún se tiene productos para vender y al menos nosotros no vamos a incrementar el precio de la carne”, dijo Yovana Quispe, comerciante de la avícola Karol.

En otras tiendas, los vendedores están en desconcierto porque no saben si hoy llegará el producto o si será incrementado el precio.

Por otro lado, los compradores expresan que en algunas tiendas ya están aumentando el pollo. “El pollo ha subido a 10 soles y creo que es mucho, espero que lo del paro termine pronto para que los precios se normalicen” , manifestó Oscar Ayaipoma, comprador.

Cabe señalar que al cierre de esta edición la vía central que está en el distrito de Acostambo aún seguía bloqueada por los transportistas que piden una solución al caso del combustible.

8 soles con 50 céntimos es el precio mínimo que algunos comerciantes ayer vendían la carne de pollo.