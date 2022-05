Desde hoy, el tramo entre las localidades de Yauli y Pucapampa (Huancavelica) será cerrado para acelerar las labores de ensanchamiento, para lo cual, se han establecido tres rutas alternas y horarios de pase restringido.

El residente de la obra, Mario Carreño Torres, detalló que para evitar que los transportistas tengan percances al hacer uso de las vías alternas, ya que el Consorcio CRTG realiza el mantenimiento y conservación de dichas carreteras, en ese sentido, demandó la comprensión por las incomodidades que se pudieran generar por el cierre de la vía.

Esta obra es el actual escenario de los trabajos de cortes, ampliación y perfilación de la plataforma para el asfaltado definitivo de dos carriles de esta esperada carretera.

A efectos de agilizar los trabajos y evitar retrasos a futuro como consecuencia de las lluvias y otros factores de orden natural, el Consorcio CRTG ha tomado la decisión de laborar de día y de noche, por tanto, en los siguientes días iniciarán sus labores varios frentes nocturnos.

La primera ruta alterna se ha establecido entre las localidades de Yauli – Taccsana – Pucapampa y viceversa, la segunda opción es Pucapampa – Cunyacc (Pachacclla) – Huancavelica y la tercera vía es Huancavelica - Cunyacc (Pachacclla) – Pucapampa – Ambato – Castillapata. Es la misma ruta para los demás centros poblados del distrito de Acoria.

En cuanto a la liberación de tránsito habrá pase restringido de lunes a sábado de 6:00 am. a 7:00 am., de 12:00 m. a 12:45 pm. y de 6:00 pm. a 7:00 pm. Los días domingos la vía será liberada a las 12:45 pm. hasta las 6:30 am. del día siguiente.