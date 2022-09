Un informe de control da a conocer de un presunto hecho irregular en la Municipalidad Provincial de Huancavelica.

A través del informe de servicio de control específico N° 020 – 2022 – 2 – 0396, evalúan el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre, tiempo en el que La Contraloría dio a conocer que la referida comuna adjudicó la buena pro para el servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal del distrito de Acobambilla a un postor que presentó documentación con deficiencias y ofreció la mayor oferta económica.

En el documento de la Contraloría dan a conocer que, en el procedimiento especial de selección, el Comité de Selección no admitió las ofertas de los postores por no presentar documentación que, según las bases, no era obligatoria y que ofertaron precios más bajos equivalente al 80% del valor referencial, existiendo una diferencia de 943 mil soles 155, con la oferta ganadora.

De la misma manera, dieron la buena pro al postor ganador fuera del plazo establecido en el cronograma del Sistema Electrónico de Contrataciones (SEACE).

También habría presentado documentación obligatoria con deficiencias, que no era subsanable y ofertó el monto más alto (que equivale al 100% del valor referencial).

De la misma manera, realizaron el perfeccionamiento del contrato con el postor ganador, sin que se acredite la experiencia mínima solicitada del personal clave (residente del servicio), y modificaron el contenido de las obligaciones en el contrato de consorcio, afectando así la transparencia y legalidad con la que se debe regir la contratación estatal.

Identificaron presunta responsabilidad penal o administrativa en el presidente, y en el primer y segundo miembro del Comité de Selección; el sub gerente de logística y patrimonio de la comuna le determinaron responsabilidad administrativa.