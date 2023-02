El regidor, Mario Rodríguez Villanueva, mostró su incomodidad por no haber sido incorporado en la comisión de deportes y cultura en la Municipalidad Provincial de Huancavelica

Como es conocido en la ciudad, el popular “Cholo” Mario es un exfutbolista del otrora exitoso equipo huancavelicano Estudiantes Unidos, además fue director del Instituto Peruano del Deporte en Huancavelica, y de su propia academia deportiva donde forjó nuevos talentos del balompié.

Ahora que es regidor y debido a su experiencia profesional, debería haber ocupado la referida comisión, sin embargo, solo lo incluyeron en la comisión permanente de infraestructura.

“Me eligieron para reflotar el deporte en Huancavelica, no tuve esa suerte, me pusieron en otra comisión. Me sentí decepcionado, no puedo decir más, ellos son mayoría, soy oposición”, afirmó Rodríguez Villanueva.

Acotó: “Ellos han determinado, como no salía en (la comisión) donde más me gusta, pedí una reconsideración, y no tuve suerte, al margen de ello tendré que esforzarme ya que estoy en otra comisión, la de infraestructura y dedicarme para controlar las obras y todas las deficiencias que se encuentren para dar a conocer a la población.