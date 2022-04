“Hasta mi ex fue más sincero que el MINSA (Ministerio de Salud), “Ni mi ex me ilusionó tanto como el internado”, eran frases que las jóvenes internistas de las profesiones de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH), exclamaban como parte de la protesta realizada por los estudiantes que están en la etapa de internado, y quienes, debido a la falta de los lineamientos, no podrán iniciar su internado el primero de mayo de este año.

Protesta de estudiantes internistas de la UNH frente de la DIRESA Huancavelica.

Mientras que los delegados de los internistas dialogaban con los representantes de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Huancavelica, el galeno Javier Correa (director del Hospital Regional de Huancavelica) expresaba su predisposición para poder apoyar a los internistas.

PROTESTA DE INTERNISTAS FRENTE A LA DIRESA

Eran más de las 10:00 horas cuando estudiantes protestaban fuera de la DIRESA de Huancavelica.

“Con la Dirección de Salud nos enviaron un cronograma para los 100 internistas (50 de Enfermería y 50 de Obstetricia), según el cual, el internado debía iniciar el primero de mayo. Se hizo el registro, y todos los pasos, pero nos quedamos en el punto 8, porque estamos esperando los lineamientos, los cuales vienen de parte de MINSA a nivel nacional”, manifestó Denis Ordóñez (25), integrante de los internos de la Facultad de Enfermería de la UNH.

Agregó: “Sin los lineamientos, lamentablemente la DIRESA no va a poder darnos los actos resolutivos de internos. Entonces, nosotros estamos esperando y estamos marchando por estos lineamientos”.

El joven internista explicó que estos lineamientos, permiten una subvención y la entrega de Equipos de Protección Personal Sanitaria (EPS).

“Lo que el MINSA nos comunica es que, estos lineamientos, fueron enviados al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) porque ahora sí requiere de un presupuesto, y el MEF se está haciendo al “loco”, y está esperando a que acabe el decreto de urgencia por la pandemia para que se nos quite la subvención, que es un derecho que se han adquirido durante la pandemia”, dijo Ordóñez.

Acotó: “Queremos que estos lineamientos sean para siempre, para que, de aquí en adelante, los internistas mantengan este derecho de manera permanente, porque los estudiantes son distribuidos a diferentes establecimientos, incluso fuera de la ciudad, en donde requieren pagar alojamiento y alimentos”.

Asimismo, fue durante la protesta que el galeno Correa dio su número de celular a los estudiantes por su requieren algún apoyo. “De una u otra forma se tiene que ver y dar solución a la necesidad del internado porque son futuros profesionales que nos permiten dar atención de calidad a nuestros pacientes en los establecimientos de salud”, expresó el director.

Informó: “Todo profesional de la salud ha sido interno, yo he sido interno, y en el internado se desarrollan las capacidades que enseñan en la universidad, y el internado es el año más importante de un profesional de la salud, porque luego uno entra al SERUMS (Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud) y allí ya uno debe defenderse solo”.

Para hoy los internistas tiene programado una reunión con la DIRESA, ya que ayer quedaron en que la dirección haría un seguimiento del estado de los lineamientos.

De aprobarse los lineamientos, el internado iniciaría de 15 a 20 días, que es lo que demoran en salir los actos resolutivos.