Alberto Choque Contreras, gerente de la agencia Willka Tours de Huancavelica, insta a las autoridades a reflotar el Tren Macho, el mismo que está paralizado desde hace más de tres años.

¿Qué pasó con el Tren Macho?

Son más de tres años que no funciona el Tren Macho, generalmente es por descuido y dejadéz de nuestros gobernantes; son varios factores, primero nos dicen que es el proceso de licitación ‘privatización’ y hasta ahora no tenemos luz verde; otro factor es la carretera que une a Acoria con Ayacucho ha maltratado las vías y puentes. Pienso que no es difícil hacer un arreglo y una limpieza para que vuelva a funcionar.

¿Cuántos turistas llegaban en Tren Macho?

En este caso, la llegada del tren era los lunes, miércoles y viernes; esos días llegaban por lo menos 200 turistas a la semana, pernoctaban en Huancavelica y viajaban a Ayacucho; ahora los visitantes desisten en llegar aquí y se van de frente a Ayacucho.

Los 200 turistas a la semana eran 800 al mes, ¿Con cuánto dinamizaban la economía?

Normalmente el movimiento económico superaba el millón 200 mil al mes, el PBI en turismo se vino en picada y no solo por el Tren Macho, también los accesos a la ciudad de Huancavelica.

¿Hubo alguna actividad por el Tren?

Cada día hacemos el incapié, ni una autoridad nos da luces de su funcionamiento, no entiendo el motivo, causa o razón para que el Tren Macho no siga funcionando, ya no podemos hacer más de nuestras manos, solamente exigir que funcione, porque va a generar auge económico a nuestra región; es indispensable, hacemos un llamado necesario, ¿dónde están las autoridades, congresistas, gobernador regional, municipalidad, Dircetur?