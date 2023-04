Ante el debate de que el personal de Serenazgo deba o no portar armas no letales, opinaron el jefe del Serenazgo de Huancavelica, Dámaso Zorrilla Candiotti y el sub gerente de participación vecinal de dicha comuna, Genaro Izarra Pariona.

Izarra Pariona manifestó que ve la idea como buena, pero, deben de implementar mejor al personal de Serenazgo.

“Se podría utilizar, pero, debe de existir la norma, que se encuentre vigente y también, de acuerdo a la necesidad de la ciudadanía. Hay que ver la idiosincrasia de cada ciudad, provincia y distrito”, manifestó Izarra Pariona.

Acotó: “En un 30 % a 40 % sí podrían utilizarlo, al resto del personal habría que capacitarlos desde un inicio, hablando del aspecto legal, del aspecto técnico. La Policía nos debería enseñar”.

Afirmó que en Huancavelica existe un total de 38 serenos, cifra que podría aumentar en 20; los mismos que atienden a cerca de 48 mil personas.

A su turno, Zorrilla Candiotti manifestó que sí se les debería implementar con armas no letales.

“Hoy en día la delincuencia crece, debemos tener el permiso del Estado para obtener y manejar las armas, con las capacitaciones correspondientes, darles uso y saber dónde disparar, para evitar denuncias”, afirmó el jefe de Serenazgo.

Acotó: “La delincuencia de Lima está llegando a provincias, por eso, las unidades de serenazgo de cada localidad deben estar capacitadas para dar uso a armas no letales, como podría ser gas pimienta, balas de gomas, entre otras”.

Reconoció que a la fecha no han tenido enfrentamientos peligrosos con delincuentes, sin embargo, resaltó que dicha situación podría ocurrir en cualquier momento.