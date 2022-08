Hoy se conmemora el Día del Juez en el Perú, para lo cual realizarán una sesión solemne en el auditorio de la Corte Superior de Justicia, su presidente Máximo Belisario Torres Cruz, respondió sobre sus necesidades y avances

¿En qué estado se encuentra nuestra Corte Superior de Justicia?

Estamos avanzando en gestiones, colaboraciones, ya tenemos ocho juzgados de paz debidamente equipados, con computadoras, impresoras, salas de audiencia, refugio de protección para mujeres, ancianos y niños abandonados y maltratados, también avanzamos en infraestructura propia del Poder Judicial y capacitaciones de los mismos jueces, para que resuelvan con justicia las incertidumbres jurídicas que se presenten en la Corte.

¿Cuáles son los principales problemas que tienen los jueces al momento de impartir justicia?

Entre las limitantes tenemos la infraestructura, estamos en inmuebles alquilados, acá, en Lircay, Acobamba, Castrovirreyna, esos locales no son adecuados para desempeñar la labor de aplicar justicia, porque son exhoteles, cuartos pequeños, no están debidamente ventilados y no son adecuados para la labor. También tenemos problemas en la tecnología, esta va avanzando y nosotros no podemos renovar nuestros equipos informáticos.

¿Qué otros problemas se presentaron durante la pandemia?

Estos tres años han estado plasmados por el problema del COVID-19, que ha impedido que las personas puedan recurrir presencialmente a presentar sus demandas y el uso de la tecnología ocasionó que las personas no accedan a la red, a veces las audiencias virtuales se ven interrumpidas y a pesar de ello los jueves buscamos la solución con nuestras propias herramientas, nuestros propios celulares para cumplir las metas plasmadas.

¿Cómo lo superan?

A pesar de esas debilidades, nuestra área de informática ha realizado diversos programas a nivel nacional e internacional, que han dispuesto se ejecuten en todas las cortes del Perú, en la feria de informática de Arequipa se presentaron otros proyectos de Huancavelica considerados importantes y los llevarán a una feria internacional en agosto.

¿Cómo va la sobrecarga procesal?

En cuanto a la sobrecarga, la presidenta del Poder Judicial aplicó unos programas de descarga judicial que se están realizando cada año y contratan personal. En civil también hay una sobrecarga, pero, ya hemos solicitado y se autorizó por el Consejo Ejecutivo la creación del Juzgado Laboral en Huancavelica, en consecuencia, van a descargar la función de los juzgados civiles que sobrecargaban. De setiembre a noviembre habrá una descarga en todos los órganos jurisdiccionales, civil, penal, juzgados de paz letrados. El 12 de agosto habrá audiencias durante 24 horas, para aliviar la sobrecarga procesal.

¿Cuál es el objetivo de esta maratón de audiencias?

Es descargar la sobrecarga procesal, a veces el juez es incomprendido, el juez es imparcial, honesto, tiene su propia autonomía, los jueces a veces trabajan sábado, domingo, feriados, eso no sabe la comunidad, justamente para ponerse al día, Por ese trabajo sobrehumano a veces abandonan a la familia, por el compromiso de ser juez, me gustaría que lo que critican que ocupen estos puestos.

¿Cómo va su producción a nivel de otras regiones?

El 2020, el 2021 hemos salido primer puesto a nivel nacional, actualmente estamos en los niveles de regular para mejor, se está trabajando para cumplir las metas que impone la Corte Suprema del Poder Judicial, este mes solo tres juzgados no habían cumplido al 100 %, pero, hay un avance, hay un compromiso de los jueces; hay algunos que tienen que sacar 80, 100, 120 sentencias al mes, a veces el tiempo no alcanza para cumplirlo, pero, se hace el esfuerzo necesario.

Día del Juez

El Día del Juez se conmemora desde el 3 de agosto de 1971, cuando el gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado, quien emitió el Decreto Ley N° 18918. El día fue elegido en memoria de que un 4 de agosto de 1821 Don José de San Martín creó la Alta Cámara de Justicia, órgano que reemplazó la Real Audiencia Española y a los oídores