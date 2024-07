El estudiante huancavelicano Elías Buendía Taype, es uno de los tres detenidos durante la protesta que ciudadanos realizaron en Lima durante el mensaje a la Nación de Dina Boluarte. Buendía Taipe junto a Luis Noriega Ríos fueron llevados a la comisaria de Cotabambas. Roberto Santiago Arcedioses, el tercer detenido fue llevado a la comisaria de Alfonso Ugarte.

Tanto Buendía Taipe como Noriega Ríos fueron intervenidos en la avenida Azángaro con Colmena.

La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica se ha pronunciado pidiendo su urgente liberación.

“Repudiamos y denunciamos la persecución de aquellos que simplemente se manifiestan en contra de las injusticias. Exigimos la liberación inmediata de nuestros hermanos detenidos”, señalan en un comunicado emitido por redes sociales.

La abogada Janeth Marín, denunció que hubo ciertas vulneraciones a sus derechos y discriminación hacia ella como su defensa. “No se me permite decirles sus derechos, que tienen derecho al silencio, no les han dicho que tienen derecho a guardar silencio o a no firmar ningún documento que ellos sientan que los pueden incriminar en algo”, señaló.

Más tarde los congresistas Roberto Sánchez, Víctor Cutipa y Wilson Quispe acudieron a la dependencia policial para verificar que no se vulneren los derechos de los ciudadanos detenidos. También acudió la congresista Ruth Luque.

Nuestros congresistas @RobertoSanchP , @VictorCutipaC y @WilsonRusbel vienen realizando diligencias junto a la @FiscaliaPeru para que se cumpla el debido proceso en la Comisaría de Cotabamba, tras la detención de Luis Noriega R.(52) y Elías Buendía T.(20) pic.twitter.com/6G54c4TLo2 — Juntos por el Perú _Voces del Pueblo (@BancadaJP_VP) July 29, 2024