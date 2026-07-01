Con el corazón destrozado y la firme promesa de no regresar a su tierra sin su hijo, una madre huancavelicana vive hoy la búsqueda más dolorosa de su vida en los arenales de Lima.

Ella abandonó la tranquilidad de su hogar tras enterarse de la misteriosa desaparición de Ibrahim Hernández Gala, un joven estudiante de Medicina de 20 años, cuyo rastro se perdió por completo durante la madrugada del viernes 26 de junio en las inmediaciones de la playa La Chira, en Chorrillos.

La desesperación de la progenitora y de toda su familia escaló críticamente cuando las autoridades hallaron las prendas de vestir del universitario abandonadas sobre la arena.

Su casaca, pantalón y zapatillas permanecían cerca de la orilla, marcando el último punto de contacto conocido del joven y encendiendo las alarmas sobre el peligro inminente que pudo haber enfrentado en la zona costera.

De acuerdo con las indagaciones iniciales, Ibrahim se encontraba previamente junto a un amigo en un establecimiento, desde donde abordaron un taxi con dirección a la avenida Alameda Sur, frente al litoral chorrillano.

Aunque las cámaras de seguridad del distrito captaron el trayecto del vehículo y el instante exacto del desembarco, el paradero del futuro médico se convirtió en un enigma absoluto inmediatamente después de descender de la unidad.