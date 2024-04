Consultado sobre el tema, el Obispo de la Diócesis de Huancavelica, monseñor Carlos Alberto Salcedo Ojeda, quien viajó a la Ciudad Incontrastable para conocer la versión del detenido, señaló que cree en la inocencia del sacerdote pero indicó que las autoridades serán quienes juzguen el caso.

“Es mi parecer, no ha habido algo malo, de acuerdo a lo que yo he ido investigando, pero yo no soy la autoridad, yo me atengo a lo que diga la autoridad. Ellos para demostrar van a decir esto ocurrió por tal tal cosa o esto no ocurrió por estas pruebas”.

También pidió a las autoridades actúen en base a la verdad y no por “tratarse de un tema mediático”. No hubo mensaje o pronunciamiento hacia la presunta víctima. De otro lado, se supo que la primera denuncia contra Roosvelt Flores por abuso sexual se encuentra con sobreseimiento en el Poder Judicial desde el año 2022.