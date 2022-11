Ante un dictamen que se aprobó en el Congreso de la República que eliminaría las figuras de prefectos y subprefectos, el prefecto de Huancavelica Jesús Ochoa Ignacio, afirmó que esta propuesta solo busca afectar al presidente.

“No porque estemos en el cargo, sino porque es parte de la estructura del Estado, es una representación del presidente de turno, no solo de Pedro Castillo, si no de los sucesivos gobiernos durante más de 200 años, han hecho la labor en diferentes aspectos, en seguridad ciudadana, generar espacios de diálogo durante conflictos sociales”, afirmó Ochoa Ignacio.

Acotó: “Las prefecturas otorgamos garantías inherentes al orden público, en índole social, política, cultural, deportivo, también otorgamos garantías personales”.

También dijo que forman parte de los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana (Coprosec, Coresec y Codisec).

“No veo positivo la eliminación de las prefecturas, no me aferro al cargo, considero que el próximo gobierno que ingresara, no tendría ni un representante en distritos, provincias y la región; este dictamen tiene una posición muy sesgada”, opinó Ochoa Ignacio.

Acotó: “No hay coherencia que convoquen a exministros, que cuando ocuparon el cargo no importaba si valía o no la pena las subprefecturas, curiosamente que ahora ya no están, ya no sirve las subprefecturas; otro detalle, si los congresistas tendrían objetividad deberían convocarnos”.

También dijo, a pesar de las pruebas existentes, que no hacen de portátil y que cuando viajan a Lima, él paga sus viáticos con su propio presupuesto.