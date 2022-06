Los jueces del Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica decidieron condenar a 30 años de cárcel a Michael Dan E.O. (27) por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación, en grado de tentativa, en agravio de su sobrina de 11 años de edad.

SENTENCIAN A SUJETO POR INTENTO DE VIOLACIÓN

La fiscal plantea la acusación a raíz de la denuncia presentada por la madre de la menor agraviada.

Debido a que la madre de la víctima es vendedora de frutas en su localidad, decide viajar el 07 de setiembre del 2020 a la ciudad de Huancayo a fin de comprar mercadería. Para realizar su viaje, la señora deja a su primo (ahora sentenciado) a cargo de su hija.

Siendo así que, al día siguiente, la menor abre el puesto de frutas con la finalidad de vender; sin embargo, con la llegada de la noche también ocurrió un apagón que dejó sin fluido eléctrico a la localidad. Ante esto, la menor cierra el puesto para luego ingresar a su dormitorio y meterse a la cama a descansar, es ahí cuando se produce el delito.

Según el planteamiento fiscal, el tío empuja la puerta e ingresa al dormitorio para luego echarse encima de su sobrina. La menor le dice, “Tío no me hagas daño, no me aplastes”, a esto, el acusado destapa la frazada y, tapándole la boca a la niña, intenta cometer el vejamen, pero la menor logra zafarse y llega a salir de la casa.

Descalza y con el rostro cubierto en lágrimas, la menor llega a casa de su vecina a pedir auxilio; ante esto, el sujeto huyó del lugar con rumbo desconocido hasta la fecha.

Por su parte, la defensa alega inocencia planteando que, el argumento que postula la Fiscalía, es deficiente por lo que el proceso debe volver a investigación preparatoria.

Tras evaluar los argumentos, el Colegiado (conformado por los jueces Hernán Pozo, Amparo Fernández y Freddy Ramos) sentenció al acusado a 30 años de cárcel y al pago de 3 mil 500 soles de reparación civil a favor de la víctima, quien tendrá que asistir a tratamiento dispuesto por la Corte.

Cabe señalar que, la defensa técnica del sentenciado puede apelar este resultado en el plazo establecido de acuerdo a la ley.

