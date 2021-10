Decomisaron productos, se llevaron balanzas y repartieron golpes. La Policía Municipal de Huancayo desalojó a varios comerciantes del recientemente clausurado Mercado Modelo, que pretendían vender sus productos en la calle. Los vendedores se habían apostado en las veredas del mercado cerrado, ellos aseguraban que el gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Hugo Bustamante Toscano, les había dado el permiso.

“Ayer bien claro nos dijo, que nosotros podemos vender productos (en la calle), son productos que se pueden malograr de un día para el otro. ¿Así verde descompuesto vamos a vender? ¿cómo es posible que nos cierren de un momento a otro?”, señalaron. Los comerciantes se quejaron de ser víctimas de agresiones, incluso una joven llorando denunció que un agente municipal la golpeó en sus partes íntimas.

Por su parte Bustamante Toscano señaló que si bien la clausura del mercado Modelo es por 30 días, a las 48 horas podría reabrirse siempre en cuando subsanen las observaciones hechas. El gerente indicó que se encontraron varias faltas como el no uso de doble mascarilla, no se garantizaba el distanciamiento y que la asociación tampoco tienen el padrón de comerciantes al día por lo que no se puso sancionar solo a algunos comerciantes infractores sino a todos.

“Acordamos que solo los que tenían productos perecibles iban a sacar para venderlos pero no en los exteriores. Ahora, en coordinación con la jefa de la Policía Municipal se ha dispuesto que, si es que se mantiene el orden, se puede ocupar el pasaje Mercaderes pero solo para la venta de carnes”, señaló.

