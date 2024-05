La minivan de placa CDU-120 se despistó en el kilómetro 21 de la carretera central La Oroya-Junín en el distrito de Pacha sector de cruce Las Vegas. En dicha unidad viajaba la cantante Jaquelin Puente Chavarría y su marco musical.

Los afectados dijeron que un camión que venía en sentido contrario les cerró el pase, por lo que el chofer Ernesto Trebejo Villadeza (49) tuvo que hacer una maniobra sin contar que en la carretera había un hueco, lo que motivó que el carro rodara hacia el rio Tisago.

“Lo primero que pensé fue en mis hijas, y me encomendé a Dios. Cuando el carro paró de rodar, de inmediato me preocupé en ver el estado de mis músicos. Lamentablemente mi coreógrafo y mi arpista fueron los más afectados”, comentó la artista.

Más tarde escribió en sus redes sociales: “Gracias Dios mío, gracias familia, amigos y público lindo que me quiere y me aprecia por sus llamadas y mensajes estamos estables quizá no les pude responder a todos porque me encuentro aún afectada por lo sucedido (...) agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad”