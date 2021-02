El transporte es el eje de la economía en cualquier sociedad del mundo, sin embargo en el Perú, es uno de los sectores no considerados presupuestalmente y con normas ambiguas que solo fomentan mayor informalidad y muerte en las ciudades.

Dura realidad

En las estadísticas que muestra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al año en el Perú se da un promedio de 98 mil accidentes de tránsito, teniendo como resultados mortales a más de 3 mil víctimas. En Junín se tiene 2 mil 800 accidentes de tránsito con 180 decesos.

El MTC también precisa que el 74% de los accidentes es por responsabilidad del conductor de la unidad y el 3% por el mal estado de vías.

El secretario técnico adjunto del Consejo Regional de Seguridad Vial - Junín, Ronald León Meza, señala que el alto porcentaje de responsabilidad que recae sobre el conductor en un accidente, se debe a la inconformidad con su trabajo que hay en los hombres del volante que optan por infringir las restricciones buscando un ingreso extra o queriendo acabar su jornada en corto tiempo.

Vacíos en la ley

La Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre N° 27181, es la que regula este sector, sin embargo tiene vacíos que permite la sobreexplotación de los transportistas. “Solo en el ámbito urbano de Huancayo tenemos a conductores que trabajan día a día sin beneficios como un seguro, gratificaciones, salud y otros, solo porque pertenecen a una empresa que ha logrado la concesión de una ruta. Esto se replica en rutas nacionales y regionales”, Señaló León Meza.

Otro de los problemas en transporte es el mal estado de carreteras. En la región se tiene una extensión de mil 125 kilómetros de vías entre carreteras nacionales, regionales y vecinales, de esta cifra solo el 3% está considerado en condiciones óptimas que exige los estándares (señalización, asfalto, reductores y mantenimiento) y poco más del 20% son asfaltadas.

Desde el 2017 al 2021 se aplica el Plan de Seguridad Vial aprobado por el MTC, entre sus principales metas figura la inspección y mejoramiento de vías, elevar la exigencia de seguridad en vehículos de transporte público, capacitación permanente de transportistas, entre otros. Ninguna de las metas se cumplió por falta de una asignación presupuestal. Lo mismo que ocurrió con la Ley del Chatarrero establecido en el Decreto de Urgencia N° 029-2019, que no prosperó por falta de presupuesto.

Fiscalización en municipalidades

Las comunas provinciales tienen autonomía para regular en transporte urbano en su jurisdicción, sin embargo no pueden luchar con normas que no se ajustan a su realidad. En Huancayo se tiene planificado fortalecer el transporte masivo (M3), pero erradicando las categorías menores como M1 no es fácil. “El empresario no puede emprender en masivo por el alto costo de vehículos. Si el Estado daría apoyo a este sector, se podría implementar con mayor facilidad”, dijo la gerente María Canchari.

En la selva central la realidad es otra, “la dificultad que tenemos es con vehículos de categoría M1 que ya no pueden prestar servicio mixto interdistrital por las nuevas normativas nacionales, sin embargo este servicio es fundamental”, citó el gerente de Transportes y Tránsito M.P. Satipo, José Rodríguez.