El jefe zonal de Agrorural, Jeremías Armas Cerrón, manifestó que el presupuesto del Estado no es suficiente para llegar con cobertizos y kit veterinarios a todos los ganaderos de la región Junín, en esta época de heladas y solo atenderán a la quinta parte.

Es por ello que este año, no llegarán a la comunidad de Palaco en Chongos Alto, donde los ganaderos sufren por la mortandad de las crías de ovinos y vacunos.

Mencionó que este año tienen programado atender a 24 distritos en las 7 provincias Jauja, Chupaca, Concepción, Yauli, Junín y Tarma, con una inversión que supera los 4 millones de soles. Es por ello que se ha entregado un total de 1240 kits veterinarios para atender a 124 mil cabezas de ganado ovino y camélidos.

Sin embargo, los cobertizos aún no se instalan. Al respecto, Jeremías Armas, explicó que la demora es porque el presupuesto del sector público no se maneja como el privado. Tal es así que se tienen que cumplir con los plazos para hacer para las contrataciones y adquisiciones y luego recién se ejecutará, la construcción que demora 2 meses. Allí, es cuando el ganadero aporta su mano de obra para la construcción de los muros, pero como muchas veces están ocupados en sus cosechas, no disponen de tiempo para concluir oportunamente, precisó.

La construcción de los muros se programó culminar al 30 de junio. Se tiene previsto, la instalación de 140 módulos para el resguardo del ganado (cobertizos), que brindarán protección a 14 000 alpacas y ovinos. Paralelamente, se implementan 250 módulos para la protección de cultivos (fitotoldos), que garantice a las familias beneficiarias acceder a hortalizas de calidad para su autoconsumo. Han entregado directamente a los beneficiarios 400 kits de aplicación foliar.