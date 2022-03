El alcalde encargado de Huancayo, Sandro Véliz, reconoció que la gestión de su antecesor estaba camino al abismo; señaló que ha encontrado deficiencias en la gestión de Perú Libre (PL) que viene corrigiendo en estas semanas que está en el poder; sin embargo, indicó que si pudiera contactar a los prófugos Juan Carlos Quispe y Henry López les pediría consejos para la gestión.

En la celebración por la dación del nombre de “Ciudad Incontrastable” a Huancayo Véliz, en tono incómodo, señaló que en estas tres semanas que está en la gestión viene evaluando las gerencias y las que necesitan cambios los está haciendo. “He encontrado ciertas deficiencias que estoy tratando darle solución”, dijo. Una de esas soluciones ha sido poner a un investigado por coacción, Carlos Castro, a la cabeza de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo.

Véliz insistió en que no tiene ningún tipo de comunicación con los ex alcaldes prófugos; sin embargo, fuentes de este medio señalan que esta comunicación sí existiría. La contradicción de Véliz fue que a pesar de que considera que existen deficiencias en la gestión dijo que lo primero que les pediría, si es que habla con ellos, es consejos: “Lo primero que le pediría son consejos para llevar una gestión normal, una gestión que no va a retroceder”, afirmó.

Finalmente, señaló que desde 2018 ya no está vinculado a ninguna empresa de transportes, esto luego de que se conociera que habría cometido supuestas irregularidades con permiso para empresa.