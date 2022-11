El alcalde de Huancayo se pronunció sobre la designación de Ana Rocío de la Peña, pareja del fiscal anticorrupción Aladino Lazo, como nueva presidenta del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo (SBH). Señaló que no hay ningún interés subalterno detrás de esta decisión: “No hay ninguna motivación ya que su esposo como fiscal nunca ha llevado un caso mío”, sostuvo.

Según explicó, De la Peña cumple los requisitos para este puesto porque a pocos días de culminar la gestión, se necesitaba una persona con experiencia: “La doctora Rocío de la Peña trabaja más de ocho años en la Municipalidad de Huancayo y en mérito a ello es que se le ha designado como directora de la Beneficencia de Huancayo. Teníamos que designar a alguien que ya conoce, no podíamos designar a alguien que va a entrar a un tema de aprendizaje”, dijo.

Sobre lo que no se pronunció Quispe Ledesma fue sobre la abrupta salida del ex director Walter Huachuhuillca. Días atrás el ex funcionario fue denunciado por agresión física y psicológica a un trabajador y el burgomaestre no ha dicho una palabra.

Por si fuera poco, la Contraloría venía investigando la construcción del cementerio de Hualahoyo por más de 11 millones de soles.