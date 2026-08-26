Momentos de tensión se registraron en el distrito de Huasicancha, donde trabajadores vinculados al proyecto de irrigació y pobladores protagonizaron una protesta contra la gestión del alcalde Agustín Taipe Flores.

Los manifestantes cuestionaron presuntas deudas con trabajadores y el lento avance de las obras. Durante la protesta, la situación se tornó tensa y el burgomaestre terminó siendo retirado de la sede municipal entre reclamos y empujones. No se reportaron heridos de gravedad.

Uno de los principales reclamos está relacionado con las cifras de ejecución del proyecto. Según información del Portal de Transparencia del MEF, la obra registraría más del 70% de ejecución presupuestal.

Sin embargo, pobladores y trabajadores sostienen que el avance físico en el lugar sería considerablemente menor y no superaría el 20%, situación que ha generado cuestionamientos sobre el destino y utilización de los recursos públicos.

Ante esta diferencia, los pobladores solicitan que las autoridades competentes realicen las verificaciones correspondientes y transparenten la situación real del proyecto. Hasta el momento, se espera el pronunciamiento oficial de la Municipalidad Distrital de Huasicancha respecto a los reclamos formulados durante la protesta.