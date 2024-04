El alcalde de la provincia de La Oroya, Edson Crisóstomo, ofreció una conferencia de prensa en Huancayo para referirse a dos puntos específicos: la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra del Estado por la contaminación en minera en su provincia y el exiguo aporte que reciben de parte de la minera Chinalco.

Crisóstomo indicó que, antes de esta histórica sentencia, un grupo de pobladores acudió al Poder Judicial pero la demanda fue rechazada “por el solo argumento de no saber qué cosa era el derecho al medio ambiente, si era un derecho humano, si eso existía en la legislación”. Por otro lado, indicó que el ministro de Salud, César Vásquez, afirmó que no conoce la sentencia emitida por el órgano internacional. “Lo que nos han dicho es que no conocen la sentencia, que no les han notificado, y eso ha sido siempre la práctica del gobierno central, hacerse de los oídos sordos”, indicó.

En la conferencia también se refirieron al mínimo aporte de la empresa Chinalco al fondo social de la provincia. Según las cifras mostradas, la empresa China solo aporta S/2 900 000, a diferencia empresa como Electroperú que, solo en 2024, registran un aporte de 3 304 millones de soles. Finalmente, Crisóstomo indicó que ya vienen trabajando para la conformación de un comité que trabaje para que se haga cumplir la sentencia del CIDH. “Esperamos un nuevo escenario para las empresas extractivas, no todo es contaminar, ganancia, porque el estado necesita dinero, pero qué deja atrás. Eso es lo importante y esto va a marcar un hito en la región y el país”, agregó.