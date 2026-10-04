Mamá Teo, una abuela de 91 años concurrió a sufragar a su mesa de votación en el colegio Santa Isabel en la ciudad de Huancayo. “Yo ya voté, tengo 91 años”.

Teodora Ureta Julcarima tiene 10 hijos, 25 nietos y 10 bisnietos que la apoyan en su decisión de elegir a las autoridades regionales y municipales para que ejecuten obras en beneficio de su barrio Ocopilla. Ella llegó caminando, vestida con su mandil y con sombrero huanca. Su hijo, Uldarico Rosales, la acompañó hasta el interior de la cabina de votación, ya que no escucha bien.

Para que pueda emitir su voto, el personal de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Huancayo, desplazó a los personeros al primer piso junto al ánfora, para que tenga la accesibilidad pertinente para emitir su voto.

La jefa de la ODPE Huancayo, Mary López destacó la responsabilidad cívica de la anciana que pese a no tener la obligación acudió a sufragar cumplió en espera de un futuro mejor su familia y los vecinos de Ocopilla en Huancayo, que tienen múltiples necesidades.

Todavía conserva su DNI azul, que consigna que Teodora Julcarima Ureta de Rosales nació el 7 de mayo de 1936 y vive en el jirón Miller en el barrio de Ocopilla en la ciudad de Huancayo, su grupo de votación es el 099117.