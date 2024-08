Como todos los días, Dula Quintanilla de Hurtado (84), salió de su casa ubicada en la Av. Huancavelica a comprar su almuerzo. A unos 40 metros, en el cruce con la Av. Ferrocarril, la muerte la sorprendió, a las 14:30 horas del viernes 29 de agosto. Un camión mezclador de concreto la aplastó y mató en forma instantánea.

El conductor Jonathan Ramírez Cárdenas (37), siguió su marcha como si nada hubiera pasado.

A unos 230 metros del lugar de los hechos, un taxista y un agente interceptaron el vehículo AUY-704. El chofer les dijo que no se percató del accidente y fue llevado detenido a la comisaría.

Llanto

“Ese irresponsable la mató, dicen que se pasó la luz roja, y hablaba por celular”, gritaban desesperados los familiares de Dula Quintanilla, quienes llegaron a la zona para reclamar justicia.

Los lugareños que conocían a Dula, mencionaron que la anciana, iba a recoger el menú, cuando fue atropellada.

Una cámara de videovigilancia de la Municipalidad Distrital de Chilca, captó el fatal accidente. En las imágenes se observa cómo la anciana cruza la pista dirigiéndose a la Av. Huancavelica y es impactada por la parte delantera del camión que iba por la Av. Ferrocarril, rumbo a una obra.

La octogenaria cae y la llanta delantera del lado izquierdo la aplasta la cabeza. “Yo no la vi y no me fugué”, comentó preocupado el conductor Jonathan Ramírez quien quedó detenido por el presunto delito de homicidio culposo.

