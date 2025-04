La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó la sentencia de primera instancia que absolvió al empresario Edwin Oviedo Picchotito ,de la acusación fiscal por el delito de homicidio.

El Colegiado ratificó por unanimidad el fallo dictado por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo, de fecha 22 de agosto de 2024, el cual declaró inocente a Oviedo y otros procesados, por la muerte de los tumaneños Manuel Rimarachin Cascos y Percy Waldemar Farro Witte.

DETALLES. Los exdirectivos de la Empresa Agroindustrial Tuman, Segundo Ordinola Zapata, Pable Arce Benites y Víctor Rodríguez Ortiz, también eran acusados junto a Edwin Oviedo, como autores mediatos de los referidos asesinatos, pero salieron librados.

En la audiencia, la Sala Superior determinó que la Fiscalía no presentó pruebas de cargo que demuestren la culpabilidad de los acusados.

“Desde el primer momento la Sala Superior advierte severos problemas jurídicos en la construcción de la imputación sobre tales acusados”, resolvió.

Por tal motivo también absolvió a Roberto Ismael Campos Effio, Edwar Montenegro Sales y Cesar Valencia Delgado, quienes eran señalados como autores materiales directos del delito de homicidio calificado.

“La Sala de Apelaciones ratificó que la Fiscalía no aportó pruebas para corroborar los testimonios de los colaboradores eficaces, con los que se armó este caso; conclusión importante si se considera las denuncias públicas que se hizo sobre fabricación de colaboradores eficaces por parte del exfiscal Juan Manuel Carrasco Millones”, señaló César Nakasaki, abogado del empresario Edwin Oviedo.

FALLO. Efectivamente, en su resolución, la Sala califica de “grueso e insubsanable error la construcción de la imputación contra Edwin Oviedo”, por “imputar una pluridad de agentes como autores y no construir una figura de co-autoría mediata”.

“Los testigos presenciales no lograron establecer una conexión personal entre los acusados y el homicidio, en tanto no pudieron identificar a los perpetradores y la prueba documental no fue suficiente”, resolvió la Sala.

Por tal motivo, el abogado César Nakasaki lamentó el tiempo que su patrocinado estuvo privado de su libertad.

“Luego de muchos años de batalla legal, el Poder Judicial confirmó la inocencia que defendió el empresario Edwin Oviedo desde el inicio de la injusta persecución penal que sufrió y que incluso generó una arbitraria prisión preventiva de más de 500 días en el penal de y una persecución penal de 10 años”, finalizó Nakasaki.

VIDEO RECOMENDADO