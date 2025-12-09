Tres hermanas, adultas mayores, recorren la ciudad en busca de su madre de 89 años, que se perdió hace tres meses. Las longevas cuentan que a diario acuden a hospitales, comisarías y otros.

Matilde Huamancaja de Común (89), llegó a Huancayo hace dos años, para vivir junto a sus hijas y nietas, cerca al parque Peñaloza de Chilca. El 02 de setiembre último, salió de su casa, como todos los días, para dirigirse hacia el mercado para sus compras diarias, no obstante, nunca regresó. Desde aquella fechas, sus hijas que oscilan entre los 60 y 70 años, empezaron con su búsqueda recorriendo todo Huancayo, junto a las nietas.

“Mi abuelita (Matilde) era una persona completamente lúcida, se daba cuenta de todo y por eso la dejábamos ir a la calles porque regresaba con sus compras, hasta se iba a la Cooperativa Santa Isabel, donde una de sus hijas y nunca se perdía”, refirió la nieta Esperanza.

Los familiares cuentan que recorrieron todos los distritos de la zona urbana de Huancayo, sin lograr resultados positivos, pero no pierden la fe, en poder encontrarla.

Si se tiene información puede llamar a los números de celular, 923931955, 906681967, 927515640.