Un septuagenario vendió su departamento en la costa, con el sueño de comprarse un predio en Huancayo, a través del programa Techo Propio, del Fondo Mi Vivienda, pero perdió todo su dinero, al dar más de 47 mil soles a una inmobiliaria, que nunca construyó nada. En la misma situación se encuentran cientos de personas en Junín quienes se vieron sorprendidas por supuestos empresarios.

“Hace un mes y medio descubro que fui estafado, cuando llegué a la inmobiliaria ubicada en la cuadra 8 del jirón Arequipa, en Huancayo. El 2017 vendí un departamento que tenía en la costa, y vine a una de las ferias inmobiliarias que se organizaban en Huancayo, ahí me encontré con el señor Estuardo (empresario), donde me dijo que me iba a vender un departamento en el proyecto Torres Ciudadela Libertadores”, contó llorando Josué Juan Paz Gamarra (71).

Junto a Josué, protestaron en Huancayo, otras decenas de personas representantes de otros proyectos inmobiliarios como Terrazas Pilcomayo; Urbanización Laguna Del Sol, de San Ramón; Urbanización Verástegui Vera - Mito; proyecto inmobiliario de Cajas.

“Nosotros confiamos porque son empresas que se encuentran dentro de las garantizadas por el Fondo Mi Vivienda, sin embargo son más de 4 años que estamos esperando que se construya. A mí me llevaron a los mismos terrenos donde se construiría las casas. Pagamos más de 13 mil soles cada uno y hasta hoy, no construyen. Ahora, incluso, ya está otro cartel con otro nombre y empresa”, señaló Ipsen Martínez.

Al respecto la Dirección Regional de Vivienda en Junín, informó que apoyaría a los afectados de esta supuesta estafa, añadiendo que el caso se encuentra en un proceso judicial con Mi Vivienda.