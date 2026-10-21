Adela Ropis no puede con el dolor que la inunda. Lo que le ha tocado vivir parece una pesadilla de la que quiere despertar. La mañana del lunes halló a su hija de solo 16 años muerta en su puesto del mercado en el puerto fluvial. Según narra, la escena era terrible.

“Todo estaba destrozado, mi niña estaba cubierta con una manta polar y estaba desnuda, tenía una herida en la cabeza y el cuello como si le hubieran metido un cuchillo. Tenía golpes y había sangre”, cuenta entre lágrimas y la voz entrecortada.

Crimen atroz

Deysi Castro Ropis (16) era integrante de la promoción del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) Hildebrando Fuentes. Según el testimonio de su madre, alrededor de las 5:00 a. m. acudió a buscarla, luego de llamarla sin obtener respuesta. Al ingresar al establecimiento, encontró a la adolescente muerta sobre un catre.

La progenitora señaló que un hombre la acosaba insistentemente y que incluso habría llegado una noche, cerca de la medianoche, en estado de ebriedad, intentando llevarse a su hija. La menor no le habría contado a su madre sobre el acoso que sufría, sino que una vecina la alertó de lo que sucedía.

El sospechoso permanece detenido en la comisaría de la Policía Nacional de Atalaya, mientras se realizan las diligencias para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades. La madre de la adolescente exige una investigación exhaustiva y que se aplique todo el peso de la ley contra el responsable.