La promotora de la revocatoria del alcalde de la provincia de Chupaca en la región Junín, Rocío Zavala, fue amenazada por una persona de confianza de la autoridad provincial al interior de su despacho. A través de unos audios a los que tuvo acceso Correo se conoció cómo este sujeto identificado como Carlos Lima le dice: “Ya te has cag..., discúlpame la palabra ya te cag..te. Ahorita, si Marco (Mendoza) quiere salir, sale y te vas abajo, Rocío”. Esta conversación sería apenas el hilo de un entramado de presuntas irregularidades.

Según Zavala, se trata de amenazas con las que pretenden frenar sus denuncias.

En presencia del alcalde

La discusión se dio el pasado 22 de junio. Allí estuvieron el alcalde de Perú Libre Marco Mendoza Ortiz, el jefe de Logística, Shubert Chuquillanqui; el ex candidato a la alcaldía Marcelino Oncebay, el jefe de Desarrollo Económico, Erick Jiménez y Rocío Zavala. En un momento de la discusión Mendoza llama al procurador Rudier Cárdenas y ordena pasar la voz a los hermanos Carlos y Javier Lima. Y aquí surgen algunas vinculaciones que no se conocían. El primero es un personaje que se encargaría de llevar al hijo del alcalde a entrenamientos de fútbol a Lima (según se oye) y el segundo, su ex trabajador de confianza.

Según se desprende del audio, la autoridad niega pagar dinero a Lima por acompañar a su hijo. Lo mismo hace el otro quien incluso dice que primero hace el favor y después espera la voluntad del edil. ¿Qué hacía este señor en el despacho de alcaldía? ¿Para qué lo convocó el alcalde Mendoza?

Correo se comunicó con la oficina de Imagen de la comuna desde donde informaron que el alcalde tomó conocimiento del hecho, pero ha preferido no declarar.