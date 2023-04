El debate y votación para anular la sesión extraordinaria donde los regidores de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) se incrementaron las dietas quedó pendiente. El pleno decidió pasar el pedido hecho por el regidor Sabino Blancas a la comisión de Asuntos Legales, mientras tanto, aún no habrá incremento de dietas.Previamente, el alcalde Dennys Cuba, basándose en el artículo N°78 del Reglamento Interno de Concejo (RIC), sometió a votación si se debía o no discutir el tema de las dietas en sí. La mayoría rechazó y el caso fue archivado. Sin embargo, existía otro pedido. Ya no la anulación de acuerdo sino la anulación de toda la sesión extraordinaria porque hubo vicios en la convocatoria.

El regidor Blancas junto a la regidora Fiorella Fabián y Saúl Arotoma sostuvieron que dicha sesión no se llevó de manera regular.

La mayoría de ‘la naranja’ alzó su voz de protesta pues está anulación conllevaba a qué el incremento de dietas también se anulará. La presidenta de la comisión de Presupuesto, Yudith Vilcapoma, reveló que para este incremento incluso habían contratado a un asesor particular.

Finalmente, por mayoría el pedido de anulación fue pasado a la comisión. Mientras tanto, los regidores se Huancayo seguirán ganando el mismo monto de la gestión anterior. Cabe señalar que, en la última semana la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas emitió un informe, a pedido de la Municipalidad de Palcazu, señalando que el reajuste de dietas sí procede para este periodo 2023-2026.