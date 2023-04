En el mes de marzo, el índice de precios al consumidor en la ciudad de Huancayo se incrementó en 1,06%, informó el director del Inei Junín, Jhon Zumaeta. Uno de los incrementos más significativos fue en educación, sector en el que el aumento es el más alto 7,16%. Esto porque subieron los pagos por pensiones en educación inicial 19,4%, gasto en proceso de matrícula en universidades no estatales pregrado 11,8%, pensión enseñanza no estatal – educación inicial 11,7%, pensión instituto superior no estatal 11,4%, gasto en proceso de matrícula – instituto superior no estatal 10,7%, pensión enseñanza no estatal – educación primaria escolar 9,4%, pensión enseñanza no estatal educación secundaria escolarizado 8,8%, pensión universidad no estatal pregrado en 8,4%.

MIRA ESTO: Apafas piden que retorne el uso de uniforme escolar único en Junín

En restaurantes y hoteles, suben los precios de menú con apoyo social 9,0%, tamales 6,0%, refrescos naturales 3,4%, comida rápida 2,2%, menú 1,7%, platos criollos y regionales 1,6%, caldos y sopas regionales 1,5%, y otros.

En Transportes, sube las revisiones técnicas (mantenimiento en taller) 8,6%, movilidad a centros de estudio 3,1%, pasaje en auto colectivo (urbano e interurbano) 1,3%. Pese a que bajó el precio de petróleo diésel -1,2% y gasolina -1,3%. Precio de papeles, cartulinas, sobres aumentó en 11,2%, textos escolares de educación básica regular en 5,8%, útiles escolares diversos 4,4% y cuadernos 0,9%.