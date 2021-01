Cinco personas resultaron heridas, entre ellas un menor de 8 años de edad, luego que un auto impactara contra una moto taxi estacionada en un taller mecánico. Según testigos el conductor sería un policía y evidenciaba signos de ebriedad. El accidente de tránsito se produjo a la 1:30 p.m. de hoy en el asentamiento humano Tahuantinsuyo en el distrito de Chaupimarca (Pasco).

Según información preliminar, el automóvil de placa F7T-475, impactó contra una moto taxi que se encontraba estacionada en la puerta de un taller mecánico y atropelló a cinco personas, entre ellos dos mecánicos y un menor de ocho años de edad, todos fueron trasladados de urgencia al Hospital Daniel Alcides Carrión.

Entre lágrimas, los familiares de los agraviados indicaron que el estado de salud del niño es reservado y el resto de los heridos pasan los exámenes y radiografías para descartar posibles fracturas. “Mis hermanos son mecánicos y trabajaban en la reparación de la moto taxi, de repente el auto embistió el vehículo menor y atropelló a todos. Intentamos detener al conductor para que no escape y dijo que era un policía. El niño está inconsciente no reacciona, por favor necesitamos ayuda para cubrir los gastos médicos porque hasta ahora nos demoran en la denuncia y no se activa el SOAT”, manifestaron.

Exigen al fiscal de turno, una exhaustiva investigación para que el responsable sea castigado con todo el peso de la ley. “Mis hermanos trabajaban, pedimos justicia para nuestros familiares, que este caso no quede impune”, suplicaron.