Momento crucial para 200 familias del Barrio Salcedo en Huancayo, la sesión de Concejo Municipal programada para el miércoles 2 de octubre podría ser el punto de inflexión que buscan desde hace cinco años. Durante esta reunión, se espera la aprobación del Plan Específico del Barrio Salcedo, que contempla acciones de desarrollo sostenible e inversión pública en beneficio de sus propietarios.Este barrio es uno de los más antiguos de Huancayo, con registros que datan de 1898.

”Después de innumerables gestiones, tenemos la esperanza de ser escuchados y que se apruebe este Plan Específico. Queremos que el Barrio Salcedo sea considerado una zona de tratamiento especial, lo que nos permitirá acceder a la inversión y los proyectos necesarios para mejorar nuestra calidad de vida”, declaró Daniel Zárate Domínguez, Presidente de la Junta Vecinal.

El barrio hasta ahora no tiene un metro de asfalto y pese que tiene el compromiso del GRJ de presupuesto, no pueden hacerlo porque el plan aún no ha sido aprobad. El asesor técnico Never Tomas, aseguró que el barrio no tiene riesgo de inundación a causa del Huaytapallana, debido a la desglaciación del nevado.