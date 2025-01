Cumpliendo con el cronograma, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) publicó la lista de los 28 943 preseleccionados de Beca 18-2025 a nivel nacional. De ese total, en la región Junín se contabilizó 1522 preseleccionados que siguen en carrera y con la oportunidad de alcanzar una de las 20 mil becas.

Modalidades

Para la presente convocatoria, el número de preseleccionados por modalidades es la siguiente: la modalidad ordinaria cuenta con 692 preseleccionados, Comunidades Nativas Amazónicas y Población Afroperuana (CNA y PA) tiene 406, Repared (219), Vraem (114), Educación Intercultural Bilingüe (EIB) tiene 58, Fuerzas Armadas (28) y Protección (5).

Mientras tanto, la Sub Dirección de Coordinación y Cooperación Regional (Succor) Junín del Pronabec realizará ferias descentralizadas sobre la oferta educativa de universidades e institutos participantes de Beca 18-2025. Las ferias están dirigidas a los preseleccionados del concurso y se desarrollarán el 22 de enero en el distrito de Chilca en el local Shullcas de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., el 23 de enero en el distrito de Pichanaqui (Chanchamayo) en la plaza principal de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., y el 24 de enero en el distrito de Mazamari (Satipo) en el coliseo municipal de 9:00 a.m. a 1:30 p.m. “En la región Junín tenemos 15 instituciones elegibles y además invitaremos a algunas universidades y institutos de calidad de Lima, pretendemos contar con mínimo 22 a 25 IES elegibles en nuestra feria”, manifestó la especialista regional en comunicaciones del Pronabec en Junín.

Finalmente, la Etapa de Selección de Beca 18-2025 es la última fase del concurso, en la que los preseleccionados deberán cumplir con un nuevo requisito importante: haber ingresado a una institución de educación superior (IES) elegible por el concurso. Para acreditar este requisito, tienen que presentar constancia de ingreso, que indique que iniciarán estudios en el 2025. La Etapa de Selección se divide en dos momentos, que se adecúan a las fechas de admisión de las IES elegibles. El primer momento va del 9 de enero al 3 de marzo y el segundo momento va del 7 de abril al 7 de mayo.

