Una enérgica protesta protagonizaron ayer unos 200 ambulantes que trabajan vendiendo artículos de segundo uso, en la línea férrea del tren en la avenida Ferrocarril en Huancayo. Ellos cuestionaron que la comuna los retiró hace una semana y por ello no pueden llevar el sustento a sus familias.

“Somos más de 200 comerciantes que necesitamos trabajar y nos ubicamos desde las 4 de la tarde en la línea férrea desde Tarapaca, Huánuco, Cajamarca, Piura e Ica, solo salimos en las tardes, pero el municipio quiere que salgamos más temprano o en la noche, una semana que no salimos a vender y nuestros niños no comen, por eso pedimos una solución”, dijo Madeleine Bejarano.

La vendedora informal, aseguró que necesitan trabajar, ya que durante la pandemia, muchos padres y madres de familia se quedaron sin oficio y el comercio informal es el único medio para mantener a sus familias. Los informales marcharon ayer hasta el Centro Internacional de Negocios, donde exigían una alternativa al gerente de Promoción Económica de la comuna huanca, Hugo Bustamante.

Personas ajenas estarían cobrando de 5 a 10 soles por el uso de la vía y la comuna huanca frenará esta condicionamientos, acotó Bustamante.

“Vías deben ser de uso de quienes más lo necesitan”

Tras denunciar presuntos cobros de personas inescrupulosas a los comerciantes, para que ocupen la vía de Ferrocarril para el comercio ambulatorio, la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) realizó un reunión con los comerciantes que salieron a una marcha de protesta y se establecieron acuerdos para el posible retorno bajo horarios establecidos.

El gerente de Promoción Económica, Hugo Bustamante Toscano, aclaró que este espacio le corresponde a Ferrovías y la municipalidad no cobra ningún monto por uso de este lugar.”Hemos suspendido temporalmente el uso por 15 días [...] aclarando que para volver a trabajar deben comprometerse a no pagar ni cobrar monto alguno por uso del espacio”, dijo.Entre los demás acuerdos fueron que deberán ser usados por personas que lo necesiten y no por comerciantes que tengan puestos formales. El viernes próximo se tendrá la reunión final para definir horarios y espacios.