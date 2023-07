Ayer la presidenta del Perú, Dina Boluarte realizó su mensaje a la Nación desde el Congreso, el cual duró 3 horas; y abordó diversos puntos, pero al parecer no convenció a las autoridades y políticos de la región Junín.

Declaraciones

Para la congresista Silvana Robles Araujo, el mensaje fue totalmente negativo, y que debe responder por los muertos durante las protestas. “Al final del discurso de la genocida Dina Boluarte, nadie sabrá qué ha hecho o qué hará durante su gobierno. Lo que sí sabemos todos es que asesinó a más de 60 compatriotas durante las movilizaciones, pero sus crímenes no quedarán impunes, aunque hoy goce del blindaje de la ultraderecha fascista que gobierna el Congreso de la República. Boluarte dice que no habrá “gabinete en la sombra” y que reorganizará el Despacho Presidencial. Lo que no dice es que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha sido capturada por ex marinos de confianza de Montesinos, y que la mayoría de miembros de su Gabinete han sido nombrados por la señora K”.

Asimismo, para el congresista Edgard Reymundo Mercado aseveró que, “es un mensaje vacío e intrascendente que no responde a las expectativas de la población, para recuperar la confianza que garantice la estabilidad política y económica, no ha hecho mayores anuncios respecto a la seguridad ciudadana que es uno de los aspectos importantes que afronta el país, solo ha pedido que se le otorgue facultades por 120 días. En lo económico, no hay mayores aportes respecto al destrabe de los proyectos de inversión que ayude al crecimiento económico, la reactivación económica, el fomento de empleo con enfoque de sostenibilidad e inclusión social, tampoco se ha pronunciado sobre el sistema de justicia en la lucha contra la corrupción y la vigencia de los derechos humanos”.

A su turno, el exalcalde de El Tambo, Carlo Curisinche, dijo que, “un mensaje en cierta medida esperanzador, pero eso si, si se llegarán a cumplir sus propuestas o planes de gobierno. Lo más resaltante para la región Junín ha sido que mencionó la Carretera Central, que hay interés en la culminación de su expediente. También se refirió a que habrá mayor articulación con los gobiernos municipales y regionales para resolver problemas puntuales como el saneamiento básico. Otra cosa atinada, es que enviará un proyecto de ley para la lucha contra la delincuencia común, así como la deportación de extranjeros que estén cometiendo delitos. Urge que no haya mezquindades, es momento de unir esfuerzos y dejar de lado los debates meramente ideológicos y políticos”.

En tanto, el alcalde de La Oroya y presidente de la Asociación de Municipalidad de la Región Junín (AMREJ), Edson Crisóstomo Ortega aseveró que, “ha sido un mensaje decepcionante y más de lo mismo. Un discurso vacío. No anunció reformas importantes, y es una presidenta de poca legitimidad; no habló ni del cannon. Eso sí, se ven obras y proyectos a favor de las regiones del norte y sur, en el norte mayor asignación por el fenómeno del niño, y en el sur por los enfrentamientos. No vemos que le de importancia al centro del país, Con eso de Punche Perú acá se realiza 4 a 5 proyectos, a diferencia de oras regiones. Para el centro no hay presupuesto y eso que hace falta. Lamentablemente la región tiene que paralizar para ser escuchados. Somos124 municipalidades y atiende de 6 a 7. El Congreso la aplaude como si fuera la mejor presidenta del Perú”.

Finalmente, el exalcalde de Huancayo Dimas Aliaga Castro, remarcó que, “un discurso ampuloso, que más parecía una especie de rendición de cuentas como la de un alcalde de municipio, o de un gerente sobre los gastos pormenorizados. Sin lineamientos de política, ni estrategias para combatir la crisis, ella cree que todo está perfecto. Gran parte de su discurso, la dedicó a mencionar los gastos que realizó el gobierno para reparar los daños de los enfrentamientos en el sur del país. Han sido 72 hojas de discurso, que han sido redactados por sus asesores que están alejados de la realidad. Una pena de discurso. No ha puntualizado sobre la coyuntura nacional, sobre qué inversiones deberían de materializarse. Debió incidir sobre la Carretera Central, que es un tema de controversia”.

