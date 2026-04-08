Un niño de 3 años resultó herido tras ser atropellado por una camioneta de Serenazgo en el distrito de Pichanaqui.

Según informó el jefe de Serenazgo, el agente Yaranga conducía la unidad de placa EGK-731 cuando ocurrió el accidente en la calle José Gálvez. De acuerdo con su versión, el menor habría salido de manera intempestiva por detrás de un camión, siendo impactado por el vehículo municipal.

Tras el hecho, el niño fue auxiliado de inmediato y trasladado a un centro de salud, donde permanece estable. Actualmente viene siendo sometido a exámenes radiográficos para descartar lesiones de mayor gravedad en la pierna afectada.

La autoridad precisó que la unidad se desplazaba a una velocidad aproximada de 20 km/h, correspondiente al patrullaje, versión que también fue corroborada por un efectivo policial que viajaba en el vehículo. Asimismo, indicó que la municipalidad asumirá los gastos médicos y exhortó a los padres de familia a reforzar el cuidado de sus hijos.