Dejaron sus chacras y caminaron varios kilómetros para bloquear el puente la Breña. “Castillo escucha, el pueblo muere de hambre, si no hay solución la huelga continúa”, gritaron, desde sus tractores que impedían el paso por la zona. La tractorista y agricultora de Chupaca, Fiorella Arauco, manifestó que los hombres y mujeres del campo están cansados del abuso del Gobierno que no apoya al agro. Mencionó que los fertilizantes que estaban a 80 soles ahora cuesta 250 soles. Además, la maquinaria no puede ser usada en la chacra por el alto costo del combustible.

“No queremos bono, pero pedimos que baje el precio de los combustibles y que subsidien los fertilizantes, sino ya no vamos a poder sembrar”, acotó Fiorella Arauco.

“Nosotros sembramos el maíz, la papa, el trigo, la arveja y para ello nos levantamos a las 4 de la mañana, cada vez que cae granizo perdemos nuestros cultivos y nadie nos reconoce, el abono está caro con qué vamos a sembrar “, exclamó Genoveva Villaverde, que junto a Justa Mayhuasca de 70 años, se sentó a masticar su coca luego del largo trayecto desde Tinyari Chico en Chupaca hasta el puente la Breña en Pilcomayo.

El bloqueo de la vía fue durante toda la mañana y la tarde, los manifestantes quisieron avanzar a Huancayo, pero la Policía no lo permitió. Los agricultores dijeron que no abastecerán los mercados con productos de primera necesidad, ya que el costo del transporte desde sus chacras es muy elevado. “En la chacra nos pagan 60 a 80 céntimos por el kilo de papa y eso no alcanza para nada, cuanto nos cuesta sembrar nuestros productos, estamos endeudados y ya no podemos más, por eso hemos salido a reclamar”, dijo María Gutarra Castillo, presidente de la comunidad campesina de Sicaya.