Lucio Crispín Rodríguez (46) trabajaba en una mina para sacar adelante a su familia. Cuando salió de descanso, regresó a casa para compartir tiempo con sus seres queridos y dedicarse al cuidado de sus animales. Sin embargo, una descarga eléctrica acabó con su vida y la de su fiel can, que lo acompañaba mientras pastaba.

La tragedia ocurrió el sábado 14 de noviembre, después del mediodía, en el paraje de Ahuacorral, anexo de Ñahuimpuquio, distrito de Quilcas, provincia de Huancayo. Lucio había acudido junto a su esposa, Nilda Alcocer Samaniego (41), a recoger agua de un puquio conocido como La Zona.

Cuando ambos retornaban, una tormenta los sorprendió por lo que apuraron el paso. Sin embargo, un rayo alcanzó directamente al trabajador minero y a su mascota, quienes murieron en el lugar. La mujer, que caminaba metros aparte quedó herida.

Los vecinos de la zona acudieron al lugar, taparon el cuerpo con unas frazadas y dieron parte a la Policía Nacional para el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Nilda fue trasladada al centro de salud de Concepción, donde recibió atención médica. Luego de ser evaluada y comprobarse que se encontraba estable, fue dada de alta.

Según la información recogida, al momento del impacto Lucio vestía zapatos con punta de acero, una casaca impermeable con cinta reflectiva y un buzo polar.