Teresita de Jesús Solano es candidata al Congreso con Podemos Perú. Va con el número 2 y la agricultura es su propuesta bandera. Apoyo al agro, a los necesitados y su admiración por Cecilia García son algunas de las cosas de las que habla en esta entrevista.

Eres una representante de la selva y conoces la problemática de esa región. ¿Cuáles son tus propuestas para tu tierra? Recordemos que la selva en el sector agrario tiene los mismos problemas que el Valle del Mantaro que son mercados, los intermediarios que están de por medio, el problema del agua que hemos sufrido últimamente. Necesitamos hacer toda una reforma de la política nacional agraria en cuanto a manejo de instituciones y programas que están dirigidos al sector agrario.

¿Por qué quieres participar en política, de qué nace eso?

A lo largo del tiempo he visto ciertas necesidades, muy al margen del sector agrícola que vengo comentando, ya desde hace unos años tengo conformado el comité de damas en la provincia de Chanchamayo, por lo cual ese comité se encarga de hacer ayudas sociales. Me he comprometido con los ancianos, con las madres, con los niños, en apoyarlos, y en los sectores mucho más vulnerables.

¿Te consideras nueva en política?

Sí. He venido analizando los problemas, pero nunca he estado en una palestra. Es la primera vez que estoy postulando pero sí conozco de todas las realidades.

Te pregunto esto porque muchos consideran que tu participación es porque eres esposa del alcalde Eduardo Mariño. ¿Esto te ayuda o te perjudica?

Me perjudica mucho, mucho. Es una herramienta de la que se están agarrando para que puedan denigrar mi imagen. Y te digo esto porque a mí me ofende mucho que desvaloren los valores que yo tengo, mi capacidad, que como mujer he venido trabajando de forma independiente como madre, porque soy madre de una niña de 11 años, pero eso no me limitó a terminar mi carrera.

¿Pero él te orienta en algo, le has pedido algún consejo?

Lo que yo le he pedido a él es su aprobación, si me apoya o no en mi nuevo proyecto de vida. Y al igual que yo lo apoyé, él también me dijo claro, está bien. Yo le agradezco a él porque nunca me ha cortado las alas, nunca me ha puesto límites. Solo queda hasta ahí. Este mérito es por mi sola.

Has puesto mucho énfasis en tu desarrollo profesional, ¿qué has estudiado?

Soy agrónoma, bachiller, estoy en el tema de mi titulación, pero eso no me limita. Muy al margen de la titulación yo conozco mucho la realidad porque he venido trabajando, yo me siento totalmente preparada para defender las necesidades del sector agrario.

La pandemia no solo ha afectado al sector salud también el económico, ¿qué aportes tiene ahí?

Sí, el tema del sector salud es importante. No hay que descuidar. Hay que fortalecer las primeras líneas de atención, nos falta especialistas. Yo he vivido en carne propia. Como presidenta de comité de damas me he relacionado mucho con los diversos sectores. Un anciano tenía problemas de hígado y simplemente lo descartaron del hospital porque no tenían especialista. La pobreza hizo que ese señor fallezca.

¿Qué opinión le merece Cecilia García y Daniel Urresti?

Yo acepté la invitación de Podemos Perú por las personas que están liderando el partido, me refiero a Cecilia García, Daniel Urresti, Pepe Luna (hijo) que son una bancada unida y que todo lo que han prometido lo han cumplido. El tema de AFP y ONP ellos lo han propuesto, por ejemplo.