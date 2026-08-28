A poco más de un mes de las Elecciones Regionales y Municipales, Correo Huancayo pone en marcha el podcast “Conoce a tu candidato”, un espacio digital que busca acercar a los postulantes y electores de Junín de cara a una jornada decisiva para el futuro de la región.

El programa será una ventana directa para que los candidatos a alcaldes y gobernador (a) presenten sus propuestas, expliquen sus planes de gobierno y respondan sobre los principales desafíos que enfrentan sus jurisdicciones.

La iniciativa busca que los ciudadanos conozcan de primera mano las alternativas que tendrán en las urnas y puedan emitir un voto informado.

“Conoce a tu candidato” se transmitirá desde el 31 de agosto y durante todo setiembre, de lunes a jueves y los sábados, desde las 10:00 de la mañana, a través de las fanpages de Diario Correo y Correo Huancayo.

Frente a Frente

Pero la agenda electoral también tendrá espacio para la confrontación de ideas. Los viernes de setiembre, Correo Huancayo, el Colegio de Arquitectos de Junín y Grupo El Comercio organizarán debates electorales. El 4 de setiembre será el turno de los candidatos de Chilca; el 11, de El Tambo; el 18, de la provincia de Huancayo; y el 25, de los postulantes al Gobierno Regional de Junín.

Los debates se llevarán a cabo en el Colegio de Arquitectos de Junín en el jirón Rebagliati n°125 Urbanización Gonzales en El Tambo y serán transmitidos por nuestras plataformas digitales y, al día siguiente, los lectores podrán encontrar las principales propuestas y galerías fotográficas en la edición impresa.

Con estas iniciativas, Correo Huancayo reafirma su compromiso con el debate democrático, la transparencia y el voto consciente, brindando a los ciudadanos herramientas para comparar propuestas y decidir con información acertada antes de acudir a las urnas.