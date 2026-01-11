Duro golpe. Un paciente seguimiento que realizó la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú y la Depincri de Ciudad Satélite, terminó con la captura de todo un clan familiar que se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas.

Durante meses, los agentes registraron cada movimiento y traslado en vehículos en el sector de Sangani. Por ello se pudo intervenir a los integrantes de esta banda criminal identificada como “Los Vichuelas de Pichanaki”, en el momento justo que realizaban la comercialización de las sustancias ilícitas en el inmueble ubicado en el Jr. Miraflores en el distrito de Perené.

Personal policial acordonó el lugar y sorprendió a la banda. Al ver a los agentes uno de los involucrados quiso huir pero fue rápidamente reducido.

En la casa se hallaron aproximadamente 2.225 kilogramos de cannabis sativa (marihuana), 161 envoltorios tipo kete conteniendo presunta pasta básica de cocaína, una camioneta de placa W5E-845, una motocicleta de placa 5521-TW, 20, teléfonos celulares, 2 laptops, 2 cartuchos para escopeta calibre N° 16 y S/ 2,551.70 en efectivo.

Fueron detenidos: Claudio Inocente Baldeón (29), alias “Bemba”, cabecilla de la banda; Evelyn Rosaura Inocente Baldeón (21), alias “Rous”; Alex Fidel Salazar Galindo (24), alias “Caficho” y Nataly Milagros Gonzales Peña (29) alias “Vieja”. Ellos afrontaran cargos por el presunto delito contra la salud publica en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.