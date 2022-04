Durante este Viernes Santo, el cardenal Pedro Barreto, brindó un mensaje a la población, tomando como referencia la Pasión y muerte de Jesús, que al igual que el Perú, en estos tiempos, atraviesa una agonía por las diferencias políticas y falta de buenas decisiones.

“Estamos celebrando la Pasión, el sufrimiento de Jesús y su muerte en la cruz. Injusta, porque no se merecía eso. Es como el Perú, que no se merece estar viviendo en este tiempo de zozobra, que ya venimos desde antes de la pandemia, por cuestión política. Pero, nuestra esperanza está puesta en Jesús, el resucitado que vence a la muerte, que vence a la corrupción, porque es víctima de la corrupción. Y por tanto, queremos que el Perú resucite y se transforme en un país de hermanos y no de enemigos, ni de mendigos, sino de personas que vivan con dignidad. El Perú tiene motivos para mantener viva la esperanza”, comentó Pedro Barreto.

El papel de la iglesia en política

De otro lado Barreto Jimeno se pronunció sobre la corrupción que va carcomiendo la estabilidad del país . “El mismo Jesús lo experimento con Judas Iscariote a quien eligió y cayó en la tentación de venderlo por 30 monedas de plata, Jesús no se equivocó sino nosotros nos equivocamos”, dijo. También señaló que es urgente que gente honesta se pronuncie y levante la voz pero de manera pacifica. “Tengo la convicción de que tenemos que levantar la voz para proponer no para insultar ni mentir como se miente”, dijo.

Monseñor Pedro Barreto no se quedó callado ante algunas voces que lo han cuestionado por lo que consideran una intromisión en la política. “Algunos piensan con motivos o intereses personales, otros por desconocimiento, que la iglesia se debe quedar en el templo que no salga , como si de la puerta de la iglesia para afuera los dueños son los políticos, las autoridades y eso es mentira”, dijo.

Puso de ejemplo las palabras del Papa Francisco, “nos invita a una iglesia de salida, la iglesia respeta a la política a las autoridades política y respeta la autonomía política, pero, la iglesia no puede eximirse cuando se trata del bien de la población. No podemos aceptar que la iglesia sea una iglesia muda como si no fuera parte de la sociedad civil, nos la jugamos todos por el bien del país”, sentenció.

El cardenal Barreto Jimeno confirmó que se reunió con el presidente Pedro Castillo tras una invitación del mismo mandatario y en ella le manifestó la incomodidad y decepción por la ola de violencia y vandalismo que se ha vivido en todo el país. “(le dijo) que no podía seguir con la misma manera de actuar como si Perú Libre tuviera el derecho para hacer cualquier cosa porque su candidato fue elegido. Él es presidente de todos los peruanos y en estos 9 meses de gobierno ha ido de tumbo en tumbo. Hay que reconocer que la oposición ha sido muy fuerte y yo admiro su fortaleza para seguir, pero, él también tiene una responsabilidad directa porque el entono que lo asesora a demostrado no solo incapacidad sino ineptitud para leer la situación política”, indicó. También dijo que como cardenal, ha cumplido porque ha sido puente para obtener una solución pacifica.