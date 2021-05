El precio del dólar subió a S/3.860 registrando un nuevo récord histórico ante la incertidumbre que genera la segunda vuelta electoral que disputan los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Para el economista Julio De La Rosa Luján, el crecimiento exponencial del tipo de cambio del dólar es a raíz de una inestabilidad política que genera un candidato más que el otro, por lo que, la población se está refugiando en la moneda más fuerte (dólar).

“Fuerza Popular tiene clara la parte económica y un gran porcentaje de anti voto, lo que se evidencia en los sondeos que mantienen a la cabeza al candidato de Perú Libre, quien quiere establecer un conjunto de medidas económicas que causan incertidumbre”, manifestó.

Explicó que, el Perú no es autosuficiente. Por lo que, para producir los bienes esenciales y no esenciales, requiere materiales e insumos del exterior. “Por ejemplo el tema de limitar importaciones es ilógico, porque va a generar escasez de los productos, por ende, van a subir los precios de los mismos. Quiere nacionalizar las inversiones, pero no sabe cómo”, resaltó De La Rosa Luján.

El economista precisó que en el Perú, el 5% de las empresas más grandes aportan al menos el 80% de la recaudación, entonces, si tu afectas a ese 5% generas inseguridad y si cae habrá problemas de financiamiento.

“La inestabilidad económica es por las elecciones y Castillo no está haciendo esfuerzos para dar esa estabilidad, todo lo contrario”, dijo.

Agregó que, en el debate técnico relució ello, y si aplica el ideario de Vladimir Cerrón sería ingresar al socialismo.

Se genera especulación

En tanto, para el también economista Daniel López Lizano, es por el ruido político y las especulaciones económicas. “Es normal que la divisa norteamericana varíe en épocas de elecciones y reaccione en función de las encuestas y las declaraciones que brindan los candidatos a la presidencia”, manifestó.

Además que el precio del tipo de cambio del dólar al igual que muchos otros productos es por oferta y demanda.

“Los inversionistas están retirando su dinero en dólares para invertir en otros países, mientras esperan al ganador de este proceso electoral. Y se genera especulación por la coyuntura política al tener dos posiciones, la extrema izquierda de acuerdo a los analistas políticos que busca cambiar el modelo y una derecha que quiere continuar con el actual modelo económico”, remarcó López Lizano.

El economista explicó que al menos el 97% de empresas son PYMES (pequeña y mediana empresa) y un 3% son las empresas trasnacionales que incluso tienen más de los recusos del país, entonces, no les conviene los posibles cambios estructurales en el modelo económico que podría realizar el candidato de la izquierda, ya que sus rentabilidades bajarían, porque tampoco van a perder.

Hay incertidumbre

En el Jr. Lima de Huancayo hay varias casas de cambio y el tipo de cambio del dólar está entre S/3.820 y S/3.860. El propietario de la Casa de Cambios “Gato con Botas”, Raúl Traverso Camargo, manifestó que este alza se debe a la coyuntura política.

“Ante la incertidumbre, las personas y las empresas cambian su dinero de soles a dólares. Esto para tener un respaldo monetario”, refirió el empresario.

Añadió que esto ocasiona que en el mercado circulen más soles y el dólar se vuelva escaso, y consecuentemente sube el dólar por la demanda en la compra de esta moneda estadounidense.