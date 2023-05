Luego de la denuncia de supuestos cobros que hiciste a alcaldes en Junín ya no te vimos. ¿Dónde has estado? ¿Fue este caso el motivo de que estuvieras fuera del foco?

Cuando pasó a segunda vuelta Pedro Castillo tomé una decisión radical que fue contar la verdad de lo que era Perú Libre como organización criminal a nivel nacional. Esto me llevó a recibir amenazas de muerte y esa es la razón real por la cual no pude ni siquiera venir a votar siendo congresista. La Policía nos advirtió que en la segunda vuelta electoral se esperaba un grupo de Perú Libre en las afueras de Palca para apedrear mi camioneta, no pude asistir a votar y después de dejar el Congreso, Pedro Castillo retiró toda la seguridad que yo tenía justamente por las amenazas de muertes recibidas por el equipo de Perú Libre. Yo rechazo cualquier situación vinculada a supuestos alcaldes porque, como se ha demostrado, no hubo denuncias, no hubo denunciantes y gracias a Dios ese proceso, como el anterior que me creo Perú Libre en la fiscalía, se va a terminar archivando.

Hablando de Perú Libre, están a punto de elegir al abogado de Vladimir Cerrón, Josué Gutiérrez, como nuevo defensor del pueblo con la venia del fujimorismo.

Esto sería la peor traición que pudiera hacer cualquier partido de una supuesta oposición a Perú Libre a la población. Creo que si un fujimorista, alguien de Renovación (Popular), de Avanza País, vota por Josué Gutiérrez está traicionando al pueblo peruano. Todos sabemos que Josué Gutiérrez es el abogado personal de Vladimir Cerrón, es su defensor natural, además, antes, ha sido defensor de Nadine Heredia y defensor de Odebrechdt, entonces Josué Gutiérrez está donde está cada mafia del Perú. Sería una vergüenza tenerlo como defensor del pueblo. Y justamente creo que por eso es importante que nazcan nuevos proyectos políticos porque el pueblo reconoce que los partidos de este congreso lo han traicionado.

¿Cuál es tu relación actual con el fujimorismo? Porque Miguel Torres, Luis Galarreta han dicho que no habría problema que Gutiérrez sea el nuevo defensor.

El solo hecho de evaluarlo, el solo hecho de dialogar con Perú Libre me hizo a mí tomar una decisión: rechazar la invitación de mantenerme en Fuerza Popular. En estos momentos me he desafiliado de esa organización y con la misma fuerza con la cual vengo luchando contra Perú Libre durante 9 años tomé esta decisión para seguir luchando de verdad, sin pactar, sin dialogar con la mafia y manteniendo la coherencia.

¿No hay un poco de pudor de tu parte de ir de partido en partido?

Los partidos políticos han traicionado a los ciudadanos y personalmente a mí también me han traicionado. Creo que mucha gente que votó antes por alguna de estas opciones que sin asco se sientan a dialogar con Vladimir Cerrón se siente traicionada. Y no me refiero solo a Fuerza Popular, sino también a los congresistas de Renovación Popular que pactaron diálogos, inclusive pensaron en votar para la mesa directiva por Waldemar Cerrón, entonces esta traición no viene de nosotros que sí tenemos coherencia ideológica, que sí tenemos coherencia política, que venimos luchando contra las mafias, contra la izquierda criminal sino viene de ellos. Por eso vengo a Junín a anunciar que no me voy a ir a otro partido, que vamos a crear un nuevo movimiento nacional junto con líderes de Ancash, Arequipa, Ucayali y Loreto que han luchado también contra la mafia regional, ellos, en sus zonas, han luchado contra Pedro Castillo, se sienten traicionados por los políticos actuales.

¿Eres un hombre de ultraderecha, un ‘facho’?

(Risas). No. Soy un hombre que tiene las cosas claras. Sí soy un hombre de derecha, creo en la familia, en la libertad, en la vida, creo que la riqueza se debe generar y creo sobre todo en la constitución. Entonces, si esto me ubica en la derecha, yo abiertamente lo digo: represento a una derecha política que no tiene de decir y defender sus convicciones y que nunca pactará con la izquierda criminal.

El Contralor ha dicho que el país ha perdido 24 mil millones de soles por la corrupción. En Junín han sido los movimientos los que han gobernado en las últimas décadas, añadirle más organizaciones ¿no va a contribuir a empeorar esto?

Los movimientos regionales tienen que entender que no puede haber desarrollo nacional y desarrollo regional si no hay articulación, por eso cuando tomamos la decisión –porque yo fundé un movimiento regional que se llamaba Movimiento Combina Junín- vimos que era necesario crear una propuesta nueva que integre las regiones con el proyecto nacional, creando la autonomía necesaria, para que cada región y cada grupo de militantes pueda decidir sobre su futuro sin que Lima imponga algo pero con la fuerza de la provincia para poner en agenda nacional los grandes temas: la generación de empleo, la falta de seguridad, falta de servicios públicos de salud y de educación de calidad. Si Lima recién los está sintiendo, nosotros en Junín lo sentimos hace doce años, Ancash lo siente hace 12 años, con la misma mafia, César Álvarez, Vladimir Cerrón, Goyo Santos en Cajamarca.

¿Estás informado de lo que está pasando en Junín?

Nunca me he aislado de la región Junín, yo visito mis empresas y a mi familia cada 15 días en Chanchamayo. La división de la carretera de La Oroya hace que muchas veces no haya podido venir a Huancayo, además por un tema de seguridad para garantizar que las amenazas de muerte hayan parado. Hoy me encuentro en Huancayo para decir que caminaré la región durante estos 3 años para garantizar un proyecto serio y estoy totalmente sintonizado con los problemas actuales. Me queda clarísimos que este gobierno recién empieza, que los gobiernos municipales recién empiezan y mi único mensaje para el gobernador y los alcaldes es que no pierdan el tiempo y la confianza de la gente.

¿Tienes algo de confianza en este gobernador? Viene de Pasco, una gestión cuestionada por corrupción, ahora está rodeado de funcionarios con denuncia y uno con sentencia. ¿Se puede confiar?

Todo el mundo sabe que yo he sido rival político de Zósimo Cárdenas. No quiero ser mezquino y empezar politizando un mensaje en menos de 4 meses, pero personalmente yo no confío en ninguna autoridad que ya haya tenido oportunidad de servir a la gente. Le deseo lo mejor y espero que pueda hacernos confiar a todos los juninenses.

Fernando Orihuela ya está en campaña. Fue brazo derecho de Cerrón, nunca se desmarcó, ¿cómo lo miras?

Creo que Fernando Orihuela es la continuación del gobierno de Perú Libre y va a ser el candidato encubierto de Perú Libre. Lo vemos posar con ex alcaldes de Perú Libre, ex militantes de Perú Libre, con ex candidatos de Perú Libre, él es un ex gobernador de Perú Libre. Tuvo la oportunidad de desmarcarse de Cerrón y de su mafia, pero solamente la eternizó, creo que no hay ninguna opción para creer que este señor sea una opción de cambio. Va a participar en las elecciones, pero no por mucho madrugar amanece más temprano.

¿Vas a postular por tercera vez a la región?

Sí. El año 2026 creo que Junín tiene una gran responsabilidad. Y tenemos que asumir una gran responsabilidad porque aquí nació esa organización criminal que después llevó a Pedro Castillo al gobierno y que fraccionó, destruyó y retrocedió a nuestro país. El mejor aporte que puede hacer un nuevo movimiento y una región como Junín es enterrar a Perú Libre, a Vladimir Cerrón y a sus candidatos títere. De esta forma podemos empezar desde cero.

¿Crees que la gente de toma en serio como candidato?

Yo creo que sí. Son 9 años que vengo diciendo lo mismo. Cuando empecé y me enfrenté a Vladimir Cerrón mucha gente pensaba que estaba loco. Cuando gané el espacio parlamentario gracias a la gente y en segunda vuelta tomé la decisión de salir y enfrentar al que virtualmente era presidente de la república, Pedro Castillo, y Vladimir Cerrón tras de él, La gente pensaba que estaba loco porque cualquier político habría negociado un viceministerio, una obra, un trabajo, una embajada en lugar de enfrentar y darlo todo sin recibir nada a cambio. Creo que el tiempo me dio la razón y vale la pena esperar. Esta tercera postulación será importante para la región Junín porque podrá la región tener a una persona que dijo lo que ha ocurrido y enfrentó con coherencia a la mafia que pocos se atrevieron a enfrentar.

¿Le vas a ganar Perú Libre en Junín?

Le vamos a ganar a Perú Libre no solo en Junín, que le vamos a ganar en la lista parlamentaria en Junín y en la votación presidencial en Junín.

Me has hablado de que será una alianza con otras regiones, ¿quiénes van a integrar esta organización?

Nuestro movimiento se llama Cambio Ciudadano y recupera grupos y líderes que se han enfrentado a César Álvarez en Ancash, entre ellos algunos que han participado en el último proceso electoral quedando en segundo, tercer lugar, inclusive buenos lugares en la región; grupos ciudadanos que se están organizando para participar políticamente y enfrentar la corrupción en la selva, especialmente en Loreto y Ucayali, gente joven. Y en Arequipa movimientos regionales que han pedido la inscripción justamente porque no participaron de las grandes mafias del gobierno regional.

En tu última campaña se dijo que despilfarraste dinero, se vio camionetas de William Bejarano, vinculado a César Álvarez, ¿cómo será tu financiamiento esta vez?

Todas mis campañas han sido financiadas por mí mismo. Eso se demuestra no solamente en los libros contables sino en los préstamos que he solicitado en cada una de las campañas. Para la campaña del 2018 solicité un préstamo a Caja Centro de más de 100 mil soles y para la campaña al congreso solicité un préstamo al BCP y terminé de pagarlo también. No le debo nada a nadie, por eso puedo señalar a los corruptos de cada región sin deberle ni un favor, ni una camioneta a nadie. El señor Bejarano no tuvo nada que ver con mi campaña, se tomó una foto en mi local partidario de la Calle Real con dos camionetas afuera que no tenían nada que ver con la campaña, Vladimir Cerrón tomó eso para destruirme. Como se inventó tantas cosas, como que no era de Junín, como que tampoco sabía de dónde venía mi dinero, soy el único candidato que reportó todos sus ingresos. Y cuando falsamente me denunció por lavado de activos el 2018 la fiscalía de Junín terminó por archivar el caso y pidiéndome perdón porque claramente cuando uno tiene las cosas claras puede sustentarlas. Yo no le temo a la justicia, no le temo al periodismo, a la población. Mucha gente decía César no viene a Huancayo porque la gente lo odia, acabo de estar reunido en la plaza de El Tambo con decenas de personas que me dicen César vuelve para defendernos de esta gente, para hacer las cosas bien.

Reportaste tus gastos pero olvidaste reportar tu departamento en Miami

El caso del departamento en Miami fue un caso que tiene responsabilidad el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En la Contraloría y en el Congreso te permiten inscribir todos los inmuebles que uno puede tener en el extranjero. Yo no soy el único ciudadano que con su trabajo se ha podido comprar un inmueble fuera del país. O un carro.

Fernando Orihuela tiene uno en Italia.

Claro. Y eso no tiene nada de malo. Justamente cuando fui elegido congresista y vi que en mi declaración de Contraloría y del Congreso aparecía un rubro de declaración internacional me acerqué al JNE solicitando que se inscriba. El JNE no quería inscribirlo porque no había declaración internacional el año 2020 y para el 2021 se presentó la declaración internacional.