Cesar Combina rechaza investigación que comisión de Ética iniciará contra él por caso mascarillas

Escrito por Daniel Mitma

El congresista de Alianza para el Progreso César Combina rechazó la decisión de la comisión de Ética de iniciar una investigación contra él por repartir mascarillas con el símbolo de su partido y su apellido. “La decisión de la comisión de Ética me ha parecido no solamente incorrecta sino completamente ilógica. El texto que inicia la investigación, lo que señala claramente es que no hay ninguna falta ética o legal, porque en ese momento no habían sido convocadas las elecciones y lo deja clarísimo. Pero lo que dice, y esto es lo más sorprendente, que el congresista tenía conocimiento que eventualmente habrían elecciones. Bueno bajo esa misma premisa, todos los parlamentarios tendrían que pasar por la comisión de ética”, sostuvo.





"No cre que haya sido un error"

Para el parlamentario, este hecho no debió pasar de una “anécdota” pues no existió falta ética ni se usó dinero del Estado. “No creo que haya sido un error; sin embargo, por una situación de realidad, donde sí efectivamente una cantidad de mascarillas que no fueron distribuidas pero existieron, tenían un símbolo partidario y un apellido, tampoco podemos generar un problema a nivel de toda una donación que sí ha generado beneficio. Creo que el tema es más anecdótico y políticamente lo han querido convertir en algo que ha sido masivo”.

Finalmente, Combina consideró que existe un sospechoso interés detrás de todo esto. “No creo que haya una persona, (detrás de esta sanción) pero sí me sorprende que conforme nosotros vamos destapando algunas situaciones y poniendo en agenda el tema de la ONP, el tema de las deudas bancarias, a la mayoría de parlamentarios que tocamos este tema, automáticamente aparecemos en Ética. Y no lo dogo solamente por mi caso. pero me sorprende que quienes siemrpe tocamos estos casos acabemos en esta comisión”, finalizó.